La búsqueda de venganza marca el tráiler de lanzamiento de The Last of Us 2

Queda poco más de una semana para el lanzamiento de The Last of Us 2, y desde PlayStation liberaron el tráiler de lanzamiento del juego, el cual está marcado por la búsqueda de venganza de Ellie.

Cabe mencionar que el tráiler no muestra mucho del juego, es más dura bastante menos que el resto de los adelantos que ha tenido el videojuego, sin embargo, nos entrega un vistazo a como será la protagonista en esta segunda parte de la historia.

A través de una entrevista también se dio a conocer que el juego durará el doble que tiempo que la primera entrega, ofreciendo entre 25 y 30 horas de juego.

The Last of Us 2 llegará el 19 de junio a PlayStation 4.