La cantidad de rumores DC ya es absurda: Ahora plantean que “Justice League: Rebirth” estaría en carpeta

Algo histórico podría concretarse. Si se confirman todos los rumores que han salido en las últimas semanas, el próximo evento DC FanDome podría transformarse no solo en el evento más satisfactorio para los fans de las películas de superhéroes, sino que también en el más filtrado de la historia.

Es decir, nunca antes, especialmente durante los últimos 15 años en donde los proyectos de superhéroes comenzaron a colmar la pantalla grande, habían surgido tantos rumores sobre proyectos cinematográficos basados en los personajes de DC Comics en tan poco tiempo.

Tomen nota de algunas de las cosas que rondan en la red.

Una serie de Batman protagonizada por Ben Affleck para HBO con el contrato ya firmado

El lanzamiento del “Ayer Cut” de Suicide Squad

Una Man of Steel 2

Una serie de Cyborg en desarrollo

Una película de Zatanna

Otra centrada en Constantine

Inclusive que una Justice League 2 será recuperada como proyecto tras haber sido desechada tras la recepción de Batman v Superman

En algunos círculos youtubers, y sitios como “The Culture Nerd”, esos rumores son establecidos como hechos. No pocos ya creen que serán anunciadas en el evento DC FanDome con bombos y platillos, junto a la confirmación definitiva de Michael Keaton como parte de la película de The Flash. El problema es que, como fuentes, gran parte de esos “insiders” tienen que ratificar sus credenciales.

Ningún sitio especializado de renombre ha validado dichas aspiraciones inéditas, pero eso no ha detenido los rumores crezcan como bola de nieve.

La guinda de la torta

En el pasado, algunos rumores inesperados se han filtrado antes de su anuncio formal en grandes convenciones como la Comic-Con. No es raro y es posible que ese tipo de cosas sucedan.

Pero nunca se ha dado que se filtren tantos, en cantidades industriales, como lo que se ha dado desde la confirmación del lanzamiento del Snyder Cut.

De hecho, en las últimas horas ya tienen un nuevo reciente exponente con una información publicada por el portal DCEUMythic, que no tiene relación con el evento DC FanDome, pero se suma a la inusitada cantidad de supuestas filtraciones.

“Mientras los fans están entusiasmados con ver la Justice League de Zack Snyder en algún punto de 2021 en HBO Max, Warner está mirando hacia el futuro del emblemático equipo y parece ser que tienen gigantescos planes para traer a los súper amigos de regreso a la pantalla grande. He tenido conocimiento hoy de que Warner Bros. ha comenzado el desarrollo de la película ‘Justice League: Rebirth', que es separada del Snuder Cut y no es una continuación de una historia. Esto será live-action y no animado”, plantean.

Cabe recalcar que el portal en cuestión no es precisamente conocido por acertar con sus revelaciones y oficialmente no existe nada confirmado.

Más aún, estamos en un escenario de paralización completa de la industria cinematográfica, en donde los estrenos de 2020 ni siquiera han logrado llegar al cine. Solo ese factor le quita credibilidad a cualquier plan muy elaborado sobre el futuro en el corto o mediano plazo. El COVID los mandó todos al demonio.

De todas formas, existe tanta emoción entre los fans tras la confirmación del Snyder Cut, que también hay que poner en perspectiva que no pocas fuentes están aprovechando el ambiente para crear ruido. Es decir, no sería raro que algunos de estos rumores solo sean lanzados como bombas de racimo, por si aciertan en el blanco.

Solo queda remarcar que lo que está sucediendo en las últimas semanas es altamente inusual, aunque también es propio de una era en donde las noticias falsas son pan de cada día.

Tomen por ejemplo una reciente publicación del director James Gunn, quien desmintió una supuesta y detallada grilla de revelaciones que serán parte del evento DC FanDome. “Lamento obstaculizar la emoción de alguien, pero esto no es real”, planteó el director al desmentir un “leak” de Reddit.

Pero pese a aquello, no pocos cuestionaron a Gunn por el desmentido. Hay fans que quieren creer que todo esto será real. Sean o no verídicos los planteamientos. Y las fuentes de origen de dichas informaciones cruzan los dedos para que sus “leaks” se cumplan, pero si no lo hacen, ya estarán preparados para lanzar nuevas informaciones.

Quizás por eso lo mejor sea esperar hasta el evento DC FanDome y no dar nada por hecho con tanta anticipación en un escenario como el actual.