La cuenta oficial de Pokémon en TikTok publicó por error un video con una canción llena de garabatos

En TikTok hay audios para todo por lo que siempre es bueno escuchar por completo una pista antes de añadirla a nuestros videos, pero al parecer esa consideración no estaba presente cuando el encargado de la cuenta oficial de Pokémon en TikTok decidió subir un nuevo video a esa red social.

Después de todo, lo que era un inocente registro de un corpóreo de Pikachu bailando con Lucario tomó otro tono por cortesía del audio que se usó y ese que, en lugar de incluir la versión tradicional de la canción infantil “If You Are Happy and You Know it Clap your Hands”, la cuenta oficial de Pokémon en TikTok utilizó un cover de ese tema que añade varios grabatos a la letra.

Así, en lugar de decir “If you’re happy and you know it, clap your hands”, el sonido nos regala la letra “If you’re happy and you motherfucker know it, clap your motherfucker hands”.

Si bien el video alcanzó a estar un tiempo en la cuenta oficial de Pokémon en TikTok, al momento de redactar esta nota ya fue eliminado y para verlo solo quedan registros en otras redes sociales. De todas maneras, en el siguiente tweet pueden ver la versión de “If You Are Happy and You Know it Clap your Hands” digna de Billy Butcher de The Boys.

Normalmente las marcas son muy cuidadosas con los audios que utilizan en TikTok por lo que este error del perfil oficial de Pokémon no solo es chistoso, sino que también es extraño y probablemente tendrá consecuencias ya que esa red social de la franquicia cuenta con casi 3.7 millones de seguidores.