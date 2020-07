La dinámica del equipo cambiará en la sexta temporada de Legends of Tomorrow

Todavía no sabemos cuándo se estrenará exactamente la sexta temporada de Legends of Tomorrow. De hecho, a diferencia de otras series del Arrowverso como The Flash, la apuesta centrada en los viajeros del tiempo ni siquiera tiene una fecha tentativa para retomar sus filmaciones.

No obstante, considerando que el final de la quinta temporada se filmó mucho antes de que comenzaran todas las paralizaciones por el coronavirus, parece que los responsables de la serie ya tienen claro cuál será la dirección que emprenderá el próximo ciclo.

En una entrevista con TV Line, el co-showrunner de Legends of Tomorrow, Phil Klemmer, anticipó que una de las principales propuestas de la sexta temporada será cambiar las dinámicas abordo de la Waverider.

¿Por qué? Bueno, eso es un spoiler para quienes aún no ven el final de la quinta temporada.

spoiler

En el último episodio de la quinta temporada de Legends of Tomorrow, Sara Lance fue abducida por extraterrestres luego de resolver toda la trama con The Fates.

En ese minuto el equipo no se percató de la ausencia de Sara, pero eso inevitablemente cambiará en la sexta temporada y de paso alterará las dinámicas de las Leyendas.

“Tener a Sara fuera es el cambio más interesante en la dinámica”, dijo Klemmer. “Es como cuando una familia pierde a un padre y un grupo de niños, al estilo Party of Five, tienen que criarse solos. Será realmente interesante”.

Pero los cambios en las interacciones del equipo no será lo único que propiciará la abducción de Lance ya que Klemmer promete que esto también “le dará a Sara la oportunidad de tener una historia separada”.

Es decir, no esperen que la capitana de la Waverider se reúna con el resto de las Leyendas en el primer episodio.

Finalmente, Klemmer también anticipa que la desaparición de Sara planteará algunas dificultades para su relación con Ava.

“Son totalmente capaces de (sobrevivir separadas)[...]. No es que Sara no pueda sobrevivir siendo tomada como rehén y llevada a cualquier dimensión alienígena”, dijo el showrunner. “No es que Ava no pueda dar un paso adelante y llenar los zapatos de Sara. Pero es doloroso, y eso obviamente no es lo que quieren hacer”.

La sexta temporada de Legends of Tomorrow aún no tienen una fecha fija para su debut, pero se espera que debute durante la segunda temporada televisiva de 2021. En cuanto a la trama, además de lo que anticipó Klemmer, la sinopsis oficial dice que “las Leyendas ahora deberán proteger la historia de un enemigo como ninguno que hayan encontrado en el pasado o en el futuro”.