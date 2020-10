La disputa legal entre Epic Games y Apple podría impactar a los negocios de Sony, Nintendo y Microsoft

La disputa legal entre Epic Games y Apple podría tener importantes efectos en los negocios de Sony, Nintendo, Microsoft y en general de la industria de los videojuegos, o al menos eso es lo que planteó Yvonne Gonzales Rogers, la jueza estadounidense que está investigando es caso.

Como recordarán, un tiempo atrás Epic Games y Apple se enfrascaron en una batalla legal producto de los pagos en la App Store. Un conflicto que actualmente mantiene al popular videojuego Fortnite lejos de los dispositivos con iOS.

No obstante, recientes documentos legales recogidos por VGC plantean que Fortnite no sería el único “daño colateral” de esta disputa y eventualmente lo que se resuelva en el caso de Epic Games vs Apple podría afectar a la industria de los videojuegos y en particular a Sony, Nintendo y Microsoft.

Después de todo, la jueza planteó que la disputa sobre el 30% de los ingresos generados por un videojuego que requiere la App Store no sería diferente a lo que hacen la PS Store de Sony, la Xbox Store de Microsoft y la eShop de Nintendo

“De hecho, Sony, Nintendo y Microsoft operan jardines amurallados o modelos de plataforma cerrada similares a los de Apple, por lo que el hardware, el sistema operativo, el mercado digital y los IAP son exclusivos del propietario de la plataforma”, dijo Gonzales.

“Una decisión final debería estar mejor informada sobre el impacto del modelo de jardín amurallado dado el potencial de ramificaciones importantes y serias para Sony, Nintendo y Microsoft y sus plataformas de videojuegos”, añadió.

A lo largo de su disputa legal con Apple, Epic ha sido cuidadoso de no apuntar contra Sony, Nintendo y Microsoft, todas compañías que tienen disponible a Fortnite en sus respectivas plataformas de videojuegos.

Pero ¿por qué Epic no ha criticado a esas compañías? Según la empresa todo sería porque la inversión que se hace para dispositivos como las consolas PlayStation, Xbox o Nintendo sería mayor de lo que se realiza para un celular. Algo con lo que aparentemente la jueza no estaría de acuerdo.

“Epic Games afirma que la plataforma iOS es única de otros dispositivos de juego”, dijo Gonzales. “Específicamente, Epic Games argumenta que las consolas de juegos y las computadoras requieren enchufes eléctricos y pantallas separadas y, por lo tanto, carecen de capacidad para jugar en dispositivos móviles, lo que exige dispositivos portátiles, que funcionen con baterías y con conexión celular con pantallas integradas”.

“Sin embargo, Epic Games ignoró repetidamente la discusión sobre computadoras portátiles, tabletas y Nintendo Switch, los cuales se pueden jugar de manera móvil. Estos dispositivos podrían tener una superposición significativa con la plataforma iOS en términos del consumidor final”, añadió. “Una vez más, sin embargo, en esta etapa, el registro no contiene información suficiente para determinar si esos otros dispositivos son sustitutos económicos o simplemente complementarios a los dispositivos iOS”.

El tribunal finalmente denegó solicitud de Epic para ser reinstalado en la App Store por lo que, mientras Fortnite seguirá lejos de los iPhones, tendremos que seguir esperando para ver qué impacto podría tener este conflicto en la industria de los videojuegos.