La familia Hargreeves busca refugio de los gorriones en los nuevos pósters para la tercera temporada de The Umbrella Academy

Hasta el momento solo tenemos claro que la tercera temporada de The Umbrella Academy se estrenará durante este 2022, pero mientras Netflix sigue jugando al misterio con la fecha de lanzamiento de los próximos capítulos de la serie, a partir de este martes los fanáticos tendrán nuevo contenido para sobrellevar la espera de cara al regreso de la familia Hargreeves.

Después de todo, este martes Netflix finalmente reveló una nueva tanda de pósters para la tercera temporada de The Umbrella Academy.

Como recordarán los primeros afiches para el próximo ciclo de The Umbrella Academy se enfocaron en The Sparrow Academy, el nuevo grupo de individuos con superpoderes que será comandado por Sir Reginald Hargreeves y se posicionará como una fuerza rival de la agrupación titular.

En ese sentido, esta nueva tanda de pósters intenta resaltar aquella mencionada rivalidad entre The Umbrella Academy y The Sparrow Academy porque como podrán ver a continuación los afiches muestran Vanya, Luther, Diego, Allison, Klaus y Five intentando protegerse con paraguas del ataque de una bandada de gorriones (sparrows en inglés).

La tercera temporada de The Umbrella Academy llegará este 2022 a Netflix, pero aún no hay una fecha exacta para su debut.