La franquicia de terror Evil Dead regresa con un nuevo juego

Durante la noched e este jueves se llevó a cabo una nueva edición de The Game Awards, donde The Last of Us Part II se quedó con el galardón a Juego del Año. En el evento fueron presentados varios títulos, entre ellos Evil Dead: The Game.

El juego basado en la franquicia de terror, corresponderá a un título cooperativo y PvP, que llegará en 2021 a PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

El anuncio fue realizado con un tráiler en donde se pueden ver algunos rostros familiares de la franquicia, como el regreso de Bruce Campbell como Ash.

Evil Dead: The Game reunirá a equipos de cuatro jugadores y contará con varios mapas donde se enfrentarán los jugadores, y mientras algunos buscan sellar la brecha entre los dos mundos, otros buscarán cazar a Ash y sus amigos.