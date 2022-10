La historia del fanático de Iron Man que fue distinguido con un récord de Guinness por su gigantesca colección

A partir del año 2005, la vida de Miguel Jvier Hidalgo, quien por entonces era un joven peruano de 22 años viviendo en Lima, comenzó a cambiar a partir de su fanatismo por ron Man.

En medio de una visita a un centro odontológico, tomó una revista en la sala de espera y leyó la historia del personaje que escapó de una cueva para crear su primera armadura de hierro. “Esa historia heroica llamó mucho mi atención y quedé con muchas ganas de seguir indagando sobre el personaje. Estaba seguro que había visto años antes series de televisión donde aparecía, pero no conocía de su historia u origen hasta ese momento”, explicó en conversación con Mouse.

En 2007, un año antes del estreno de la primera película protagonizada por Robert Downey Jr, adquirió su primera figura de acción: un Iron Man de 16 centímetros usado e incompleto, ya que le faltaban algunos accesorios. A partir de ese momento, comenzó a adquirir las figuras con el diseño del héroe - originado a partir del trabajo de los dibujantes Don Heck y Jack Kirby -, aunque también tuvo un particular interés en otros aspectos del superhéroe de Marvel.

“Mientras fui conociendo a Iron Man me llamó cada vez más la atención su personalidad. Siempre disfruté de su sentido del humor, de su espontaneidad para decir lo que piensa y siente, y de su calma y ligereza para afrontar las situaciones adversas. Incluso puedo decir que disfruto y me río de sus cualidades consideradas ‘negativas’ como de su arrogancia, soberbia y trivialidad. Me gusta que no sea un superhéroe ‘perfecto’”. recalcó. “Y si bien es cierto que veo con asombro cada una de las armaduras o trajes que utiliza, y la tecnología de cada una, valoro más al ser humano que vive debajo del traje”, agregó Javier.

Una colección gigantesca

Durante los últimos años, Miguel Javier Hidalgo ha logrado reunir más de 1.500 objetos, lo que lo llevaron a ser reconocido con una distinción de los Récords Mundiales de Guinness. De hecho, el certificado que obtuvo lo distingue con la colección más grande de memorabilia de Iron Man al contar con 1.548 ítems.

“He vivido toda mi vida en Perú, y desde que era niño escuchaba en los noticieros por televisión que se anunciaban récords certificados que usualmente se daban en Estados Unidos y Europa, y yo admiraba a las personas que lo alcanzaban. Cada vez que escuchaba por la televisión una noticia sobre un récord logrado veía muy felices a las personas que lo lograban, los veía celebrar, llorar de emoción, reír. Pensaba que un día me gustaría sentir lo que ellos sentían al recibir la noticia de que lo habían logrado”, explicó.

“Siempre consideré como una hazaña o proeza lograr un reconocimiento como ese y cuando mi colección de objetos relacionados a Iron Man comenzó a crecer, me empezó a ilusionar la posibilidad de ser yo quien lograse esa hazaña y tenía la esperanza de hacerlo justamente con mi colección”, remarcó el fanático de Iron Man.

Pero su colección no ha quedado resguardada en su casa, ya que Miguel Javier Hidalgo concretó una muestra con sus objetos. Se trata de una especie de “Museo de Iron Man”, el cual abrió sus puertas en agosto del año 2021 y a la fecha es visitado por miles de personas a la semana.

Ubicado de forma indefinida en el primer piso del Centro Comercial Plaza Norte de Lima, el segundo mall más grande de Perú, la muestra es de acceso gratuito y presenta cerca de la mitad de su colección. Por ello cada 15 días va a agregando una pieza nueva en el museo, lo que permite que los visitantes se encuentran con novedades de forma constante. “Varias personas me han escrito contándome que van todas las semanas al museo”, contó.

¿Tienes más artículos de Iron Man que los que contó Guinness en el total?

No pude presentar todos los que tenía y habían algunos más en camino a Perú y no alcanzaron a llegar para el evento. Actualmente estimo que la colección está formada por más de 2.500 objetos. De esos 1,548 objetos reconocidos por los récords Guinness, estimo que 400 son figuras de acción.

¿Cuánto estimas que has invertido en tu colección?

Tengo una estimación de: 120 mil dólares, son más o menos 480 mil soles.

Y para conocer algo más de tu fanatismo, ¿Al comienzo te interesaron los cómics de Iron Man o fue más por las películas?

Más las películas, sobre todo la primera, del año 2008. No soy un gran lector de cómics. Siento que él mismo acto de coleccionar es el que me ha llevado a conocer más al personaje, pues al coleccionar indago sobre lo que está detrás de la pieza de colección.

¿Y que sentiste cuando Iron Man murió en las películas?

Cuando lo vi morir en el cine sentí una pena inmensa. Sin embargo, algo me decía que lo iba a volver a ver en el cine, algo me decía que allí no terminaba la historia, no me resignaba a que sea la última vez, y no me he resignado aún.

¿Cuáles son los planes con tu museo de Iron Man?

He podido impulsar algunas iniciativas de educación y lectura de libros, como el sorteo de libros y la entrega de premios a quienes terminan de leer un libro en un plazo de 45 o 60 días. También la recolección de regalos en Navidad para entregarlos en las zonas de bajos recursos de Lima. Mi sueño es poder construir una biblioteca amplia donde los niños puedan ir cada tarde, ingresar gratuitamente, y leer el libro que más les guste. Tengo la convicción que desde Iron Man podemos impulsar iniciativas en educación en el país.