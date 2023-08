La Nintendo Switch 2 tiene que tener retrocompatibilidad según ejecutivo

¿Tendrá retrocompatibilidad? Esa parece ser una de las principales interrogantes sobre la propuesta que ofrecerá la “Nintendo Switch 2″, la próxima consola que buscará repetir el éxito de la apuesta híbrida de Nintendo.

Pero aunque aún no hay nada clara, ni siquiera en lo que implicará al nombre oficial el jefe de la compañía Take-Two, Straus Zeinick, planteó que Nintendo tiene un solo camino a seguir.

En conversación con GamesIndustry, el ejecutivo del conglomerado de videojuegos que reúne a empresas como Rockstar Games (GTA), recalcó la importancia de que la próxima consola de Nintendo pueda correr los juegos de la actual consola. Es decir, que tenga la bendita retrocompatibilidad.

“Necesitas dar a los clientes lo que quieren y optimizar su experiencia. No puedes no ofrecer una función que puedes dar para maximizar las ventas”, dijko Zeinick. “Eso no es cumplir con tu contrato con los clientes. Tienes que hacer lo mejor que puedas por ellos”, remarcó.

Por ahora desde Nintendo no han abordado este punto, pero consideren que tanto la Playstation 5 como la Xbox Series X apostaron por la retrocompatibilidad. En tanto, Nintendo apostó por la retrocompatibilidad con la Nintendo Wii U, pero no hizo lo mismo con la Switch.