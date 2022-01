La nueva película de Los Cuatro Fantásticos seguiría siendo el próximo proyecto de Jon Watts

Esta semana se reveló que Jon Watts, el director de Spider-Man: No Way Home, será el productor de la nueva película de Destino Final. Pero aunque el desarrollo de esa producción para HBO Max representa un importante avance para la siguiente entrega de esa saga, inevitablemente algunos fanáticos de las producciones de Marvel Studios tomaron esto como una señal de preocupación.

Después de todo, aunque no está claro si Watts continuará involucrado en las películas de Spider-Man después de lo que fue No Way Home, tiempo atrás se reveló que director será el responsable de comandar la nueva película de Los Cuatro Fantásticos que está desarrollando Marvel Studios.

Pero antes de que comiencen las especulaciones al respecto, desde Variety sostienen que el trabajo de Watts en Destino Final no alteraría los planes para aquella cinta de Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm.

“Watts solo está listo para producir Desinto Final 6. Es probable que su próximo trabajo como director sea el reinicio de Marvel Studios de la franquicia de superhéroes Los Cuatro Fantásticos”, señaló Variety.

Es decir, aunque la película de Los Cuatro Fantásticos aún no cuenta con una fecha de estreno, aquel proyecto seguiría siendo la siguiente iniciativa de Watts como director.