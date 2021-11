La octava temporada de The Flash incluirá una nueva historia con Reverse Flash tras el crossover de Armageddon

La octava temporada de The Flash ya se estrenó en Estados Unidos, pero mientras en Latinoamérica los fanáticos tendrán que esperar un poco más para ver las nuevas aventuras del velocista escarlata, el showrunner de la serie adelantó un factor clave para los episodios que vendrán después de “Armageddon”, el mini-crossover que abarcará los cinco primeros episodios del nuevo ciclo de The Flash.

En una conversación con CBR, Eric Wallace confirmó que Eobard Thawne será parte de la octava temporada de The Flash y en particular continuará su aparición en “Armageddon” participando en algunos de los episodios posteriores a ese evento.

En ese sentido, Wallace sostiene que el regreso de Thawne implicaría algunas novedades para su rivalidad con Barry Allen. Todo a raíz de su último encuentro durante la batalla con Godspeed en el final de la séptima temporada.

“Entonces, al final de la temporada pasada, Reverse Flash, es un tipo bastante enojado. ¿Por qué? Porque Flash es más rápido ahora“, dijo Wallace, “y eso ha endurecido la determinación de Thawne de ganar. Si hay una pregunta que responde ‘Armageddon’ es: ‘Bueno, si no puedes dejar atrás a tu enemigo, ¿qué haces para vencerlo?’ Ahí es donde Eobard Thawne comenzará en ‘Armageddon’. Esa es realmente la pregunta para él, y esa pregunta se responde a lo largo de toda la temporada 8, de formas extrañas e inesperadas”.

Pese a que aún no está claro cómo entrará en juego Thawne en los episodios posteriores al crossover, cabe recordar que el octavo ciclo de The Flash también contemplará el regreso de Rick Cosnett como Eddie Thawne, el antepasado de Reverse Flash. No obstante, ese personaje que murió en la primera temporada de la serie será parte de los episodios posteriores al crossover.

“Bueno, en primer lugar, para moderar las expectativas, Eddie no está en ‘Armageddon’. Eddie es parte de una novela gráfica separada“, señaló el showrunner en referencia a los arcos de la serie. “Tenemos tres novelas gráficas este año en la temporada 8. Tocaré madera si podemos lograr esta hazaña gigantesca, pero todas (esas historias) derivan de ‘Armageddon’”.

El crossover conocido como “Armageddon” contemplará cinco episodios de la octava temporada de The Flash y tras eso la serie entrará en un breve receso en sus emisión en Estados Unidos para regresar con el mencionado arco que incluirá el retorno de Eddie Thawne, Reverse Flash y también abordará la enfermedad temporal de Iris.