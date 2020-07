La película de Black Widow no está basada en un cómic específico según Scarlett Johansson

Gran parte de las películas del universo de Marvel Studios no están basadas en un cómic o arco argumental específico y más bien toman inspiración de distintas historias contadas en las publicaciones de la denominada “Casa de las Ideas”. Pero aunque ciertamente esa no es la regla para todas las producciones del MCU, todo apunta a que la próxima película de Black Widow no será la excepción.

En un artículo de la revista oficial de la película revelado recientemente por Amazon, la actriz tras Natasha Romanoff, Scarlett Johansson, recalcó que la primera cinta en solitario de la espía no adaptará un cómic en particular.

“No había un cómic específico o una historia que realmente quisiéramos adaptar”, señaló Johansson. “Black Widow como personaje tiene miles de historias diferentes a lo largo de los años, por lo tanto, no era obvio lo que íbamos a hacer. Tenía que sentir que era una continuación de algo que ya habíamos comenzado, y se estaba escarbando”.

Johansson comenzó a interpretar a Black Widow durante Iron Man 2 en 2010 y aunque esta será su primera película en solitario como el personaje, el proyecto dirigido por Cate Shortland también presentará a otra mujer que portó el nombre de Black Widow en los cómics de Marvel: Yelena Belova.

En la película Yelena será interpretada por Florence Pugh y aparentemente será la sucesora y mejor amiga de Nat.

“Cuando conoce al personaje de Scarlett, Natasha, Yelena está redescubriendo quién es ella después de estar tanto tiempo en la Habitación Roja”, explicó Pugh. “Así que juntas se dan cuenta de que ambas están sufriendo de manera muy similar. Hay una amistad encantadora y única entre ellas porque finalmente son hermanas perdidas hace mucho tiempo”.

Black Widow espera estrenarse el próximo 6 de noviembre en Estados Unidos, pero esos planes siguen dependiendo del desarrollo de la pandemia.