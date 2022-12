La película de The Flash adelantó levemente su fecha de estreno

Warner Bros adelantó el estreno de la película de The Flash. Si bien este no es un movimiento muy grande y la cinta solo llegará una semana antes de lo planificado anteriormente, la modificación de la fecha de lanzamiento de la producción centrada en el velocista escarlata permitirá distanciar un poco más su debut con el estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Tengan en cuenta que según establece The Hollywood Reporter ahora la película de The Flash se estrenará el 16 de junio de 2023 en Estados Unidos y previamente la apuesta protagonizada por Ezra Miller quería presentarse el 23 de junio de 2023, una semana antes del estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny planificado para el 30 de junio del próximo año.

Pero claro como junio está en el verano estadounidense The Flash no correrá sola en el calendario de estrenos y en su nueva fecha tendrá que competir con Elemental, la nueva película de Pixar.

The Flash fue dirigida por Andy Muschietti (It) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey) y, además del polémico Miller, su elenco contará con Michael Keaton como Batman, Ben Affleck como Batman y Sasha Calle como Supergirl.