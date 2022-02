La película de Uncharted superó las expectativas de recaudación en su primer fin de semana

Parece que el nombre de Tom Holland no desaparecerá de las mediciones de taquilla en el corto plazo y es que mientras Spider-Man: No Way Home sigue atrayendo espectadores a más de dos meses de su estreno, este fin de semana el actor también encabezó los listados de recaudación de la mano de la película de Uncharted.

De acuerdo a The Hollwyood Reporter, la película de Uncharted ya ha recaudado $44.2 millones de dólares en Estados Unidos y se espera que concluya este fin de semana (que incluye un feriado por el Día de los Presidentes) con una recaudación de $51 millones de dólares en ese país.

Aquella cifra claramente está por sobre las proyecciones que se habían trazado para la película y hasta la semana pasada indicaban que la producción que muestra a Holland como Nathan Drake cosecharía $30 millones de dólares en su primer fin de semana en la cartelera estadounidense.

Pero aunque Uncharted superó las expectativas de recaudación en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos, Variety destaca que la película no tiene un camino fácil para convertirse en un éxito debido a que su costo de producción cercano a los $120 millones de dólares.

En ese sentido, para las ambiciones de Sony es muy importante la recepción que la película tenga en los mercados internacionales y mientras su estreno en China recién está planificado para el próximo 14 de marzo, este fin de semana Uncharted recaudó $55.4 millones de dólares en 62 mercados.

Así, actualmente la cinta dirigida por Ruben Fleischer ha acumulado $139 millones de dólares a nivel mundial contando este fin de semana y los resultados de su estreno previo en algunos lugares.

“Tom Holland y Mark Wahlberg son geniales juntos. Gracias a nuestra compañía hermana, PlayStation, por su increíble asociación, y a todas las personas que trabajaron tan duro para dar vida a esta película de una manera grande y cinematográfica”, comentó el presidente de Sony Motion Picture Group, Josh Greenstein, en un comunicado recogido por THR.

Si bien Uncharted actualmente ocupa el primer puesto de la taquilla en Estados Unidos, sus números no se equiparan con Spider-Man: No Way Home, la película anterior de Holland que no solo contó con un impresionante estreno en diciembre del año pasado, sino que también sigue llamando la atención del público y en su décima semana en la cartelera estadounidense se ubicó en el Top 3 del ranking de recaudación liderado por Uncharted y que cuenta con Dog, la nueva cinta de Channing Tatum, en el segundo puesto.