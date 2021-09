La próxima edición de The Game Awards se realizará de manera presencial durante diciembre

La pandemia aún no desaparece, sin embargo, de la mano del avance de la vacunación, distintos países y organizaciones están comenzando a incursionar en nuevas medidas y prácticas para poder volver a realizar ciertos eventos y actividades.

Así, aunque el regreso completo de las convenciones y competencias aún parece lejano, durante esta semana se confirmó que la próxima edición de The Game Awards se realizará de manera presencial.

El evento que busca premiar a los videojuegos más destacados se realizará en el Teatro Microsoft de Los Ángeles el próximo jueves 9 de diciembre.

Por supuesto, The Game Awards es un evento que solo permite la participación de figuras de la industria de los videojuegos con sus respectivas invitaciones. No obstante, el regreso a una ceremonia presencial no deja de ser llamativo e incluso fue destacado por el propio Geoff Keighley.

“Estamos muy emocionados de regresar al Microsoft Theatre para una noche especial para celebrar el pasado, presente y futuro de los videojuegos”, comentó Keighley sobre el evento (vía Polygon). “Nuestro objetivo es unir a toda la comunidad para celebrar la forma de entretenimiento más poderosa del mundo y reconocer las voces emergentes que representan el futuro del medio”.

Si bien aún no está claro todo lo que incluirá esta versión de The Game Awards, podemos esperar tráilers de títulos ya anunciados, revelación de nuevos juegos y sorpresas. Todo en el marco de una ceremonia que los fanáticos podrán seguir a través de una transmisión en vivo gratuita.