La próxima película animada de Netflix será una adaptación de The Witch Boy con música de Haim

La historia de The Witch Boy dará un salto al streaming de la mano de una nueva película animada que está en desarrollo para Netflix.

Durante esta semana Netflix anunció que está trabajando en un musical animado que tomará como base al cómic de Molly Ostertag, y que bajo la dirección de Minkyu Lee tratará de explorar un mundo lleno de magia donde un niño descubre que tiene habilidades que se supone que solo le correspondían a las niñas.

Lee realizará su debut como director de películas con esta producción, sin embargo, además de tener experiencia como animador en cintas de Disney como The Princess and the Frog, Wreck-It Ralph y Frozen, también fue el responsable de Adam and Dog, un corto que fue nominado al Oscar al Mejor Cortometraje de Animación en 2013.

“Mi esperanza es que esta película, al celebrar la rareza y la ‘otredad’, llegue al público de todo el mundo como algo realmente especial”, comentó Lee en el anuncio de Netflix antes de añadir que su sueño siempre ha sido realizar “una película animada que impulse al medio en contenido y forma”.

Pero el trabajo de Lee no será lo único que tratará de hacer especial a la adaptación de The Witch Boy, porque Netflix también anunció que la cinta contará con música a cargo de Haim, el trío de hermanas detrás de temas como “The Wire” y “Summer Girl”.

Lee dirigirá a The Witch Boy en base a un guión de Maria Melnik (Escape Room) y aunque por ahora esta apuesta aún no tiene una fecha de estreno, puedes leer su sinopsis (vía /Film)a continuación:

“En una comunidad secreta y mágica donde las niñas nacen para ser brujas y los niños se convierten en cambiaformas, Aster se sorprende al descubrir sus extraordinarios poderes de brujería emergentes. Cuando un peligro misterioso amenaza su mundo, Aster debe embarcarse en un viaje para descubrir la verdad detrás de él, sus poderes y todo lo que es mágico”.