La proyección de recaudación de Shazam: Fury of the Gods no es precisamente la mejor

Las estimaciones de recaudación para Shazam: Fury of the Gods no son las mejores.

De acuerdo a estimaciones del portal Box Office Pro, la secuela obtendrá entre $43 y $52 millones de dólares durante su primer fin de semana en Norteamérica, acumulando entre $101 millones y $130 millones durante su paso en cines.

Lo anterior implica no solo que la secuela recaudará menos que la primera película de Shazam! lanzada en 2019, ya que aquella película debutó con $53.5 millones de dólares, sino que además estará en la parte baja de las recaudaciones de las películas que han formado parte del universo cinematográfico DC.

Descontando a Wonder Woman 1984 y The Suicide Squad, dos películas marcadas por la pandemia y la estrategia de estreno simultaneo con el streaming HBO Max, Shazam: Fury of the Gods solo lograría superar a la película de Birds of Prey, la cual recaudó $33 millones de dólares durante su primer fin de semana y solo terminó sumando $84 millones de dólares en su paso por el mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá.

Según las nuevas previsiones, ¡Shazam! No se espera que Fury of the Gods tenga un buen desempeño en su primer fin de semana y podría ver algunos de los peores números en la historia de DC Extended Universe.

Para finalizar, también se puede mencionar que el portal Collider reveló que la secuela tendrá una duración de 2 horas y 10 minutos, un poco menos que las 2 horas y 12 minutos de la primera Shazam!.