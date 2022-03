La recaudación de The Batman llegó a los $500 millones de dólares a nivel mundial

Cuando todavía ni siquiera se cumple una semana desde que la película llegó a los $400 millones de dólares, The Batman consiguió un nuevo hito en su recaudación.

Según reporta Deadline, gracias a las cifras de los últimos días The Batman ya ha recaudado un total de $505.8 millones de dólares a nivel mundial.

Hasta la fecha, The Batman ha conseguido $258.3 millones de dólares en Estados Unidos y $247.5 millones en la taquilla internacional. Números que no solo son positivos para Warner Bros, sino que también ubicarían a esta cinta como el tercer mejor estreno de un estudio a nivel internacional en el contexto de pandemia tras Spider-Man: No Way Home y No Time to Die.

Hasta la fecha Warner Bros no ha dado luz verde a la realización de The Batman 2, sin embargo, el presidente de Warner Bros Pictures, Toby Emmerich, abordó este hito de recaudación diciendo: “No podríamos estar más emocionados de ver a personas de todo el mundo disfrutando de The Batman en los cines. Matt Reeves ha entregado una película extraordinaria que logra honrar el legado de este héroe cultural mundial mientras lleva a los cinéfilos a una experiencia que se siente fresca y original. Felicitamos a Matt, Dylan, Walter, Chantal, Robert y Zoë, y a todo el elenco y el equipo por este maravilloso punto de referencia”.

The Batman se estrenará este viernes en China, por lo que se espera que las ganancias de la película continúen creciendo pese a las complicaciones debido a la pandemia que han surgido en ese país.