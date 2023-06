La saga de videojuegos Syberia tendrá su propia serie animada

Cada vez son más los videojuegos que tienen adaptaciones tanto en el formato de serie de televisión como películas, y ahora es que se ha dado a conocer que la saga de videojuegos Syberia contará con una serie animada de la mano de Microids y What The Prod.

Según se anunció, What The Prod adquirió los derechos para realizar esta adaptación de la saga creada por Benoît Sokal, y permitirá seguir las aventuras de Kate Walker, una joven abogada de New York que se traslada hasta la Europa occidental.

Elliot Grassiano, fundador y director de operaciones de Microids apuntó al respecto que “Es un verdadero placer ver que Syberia cobrará vida en un formato animado. Estamos encantado de unirnos a What The Prod para ofrecer a los aficionados de Syberia una experiencia visual fantástica, capturando a la perfección el alma de esta icónica franquicia. Será una nueva oportunidad para que los jugadores y nuevos espectadores puedan descubrir o redescubran el fascinante mundo de Syberia”.

Por otro lado, Ashargin Poiré, fundador y presidente de What The Prod, “Nuestra ambición es la de crear una serie animada inspirada en el increíble universo del juego, dedicada a los aficionados y a los recién llegados gracias a un estilo de escritura moderno que rinde homenaje a las mejores obras distópicas y ucrónicas. La dirección de arte, el tipo y la calidad de la animación garantizarán una experiencia alucinante a medio camino entre la realidad y la fantasía”.

Syberia actualmente cuenta con múltiples juegos, el último de estos Syberia: The World Before, el cual se lanzó en 2022.