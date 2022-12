La sangre está en todos lados en el tráiler de Gen V, la nueva serie que expandirá el mundo de The Boys

Con un foco situado en un lugar llamado “Universidad Godolkin”, un nuevo tráiler nos presenta a lo que será el spin-off de la popular serie de The Boys.

Titulada simplemente como Gen V, el avance promocional comienza hablando de un “espacio seguro” para que los estudiantes con habilidades especiales sean pulidos, aunque obviamente lo anterior no será tan así.

De hecho, la sangre y las tripas estarán a la orden del día en esta propuesta que se enfocará en cómo los superhéroes son creados en el mundo que tiene a Homelander como máximo representante.

También habrá cameos, ya que por ahora este vistazo promocional anticipa la partición de A-Train (Jessie T. Usher), la vicepresidenta de Vaughn, Ashley Barrett (Colby Minifie), y Adam Bourke (Paul Jeffrey Byrne), el director de la película Dawn of the Seven.

Vean el tráiler a continuación.

La serie debutará en algún punto de 2023.