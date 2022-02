La segunda temporada de Loki comenzará a rodarse a mediados de año

De acuerdo a reportes del sitio Backstage, la temporada dos de “Loki” comenzará a filmarse a mitad de año, lo que debería poner a la serie del MCU en camino para volver en 2023.

El mismo reporte indica que la serie se grabara en los estudios de Pinewood en Inglaterra.

La directora Kate Herron, quien dirigió la primera temporada, no regresará para la segunda y hasta el momento no se sabe quién asumirá como director.

De acuerdo al reporte, “es probable que el departamento de casting esté dirigido nuevamente por Sarah Finn y Krista Husar, con Jacqueline Gallagher, Gregory Korn y Lory Shaye”. De manera segura, volveremos a ver a Tom Hiddleston, Sophia Di Martino y Owen Wilson en sus respectivos roles con alguna nueva sorpresa en el reparto.

La temporada uno de Loki terminó con la variante femenina del villano, Sylvie asesinando a Kang el Conquistador, que volverá con otra variante en Ant-Man and the Wasp: Quantumania. De esta manera, se desató el multiverso en Marvel Studios, y Loki regresó a una línea del tiempo distinta a la que él pertenece, donde el mismo Mobius no lo reconoció y hay una estatua de Kang en la TVA.

Hasta el momento, no hay una fecha confirmada para la segunda temporada de Loki, pero se espera a que llegue en algún momento en 2023.