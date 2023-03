La segunda temporada de Loki podría llegar en septiembre según Owen Wilson

[Esta nota incluye un spoiler sobre una de las escenas post-créditos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania]

Marvel Studios todavía no fija una fecha para el estreno de la segunda temporada de Loki. De hecho, pese a que previamente el estudio había indicado que el programa del dios del engaño regresaría este año, debido a los ajustes a su grilla de estrenos para Disney Plus, en estos momentos ni siquiera eso está asegurado.

Pero mientras los anuncios oficiales sobre la segunda temporada de Loki son escasos, Owen Wilson se encargó de entregar una prometedora actualización.

Recientemente Wilson conversó con el portal ET y cuando el preguntaron por la escena post-créditos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania que mostró a Mobius y Loki presenciando a la variante de Kang conocida como Victor Timely, el actor tanteó que ese pedacito de la serie de Loki sería un anticipo para lo que esa producción mostraría a partir de septiembre.

“Supongo que tienen una pequeña escena de Tom Hiddleston, yo y Jonathan Majors de la segunda temporada de Loki”, dijo Wilson cuando cuando la pregunatron por la escena post-créditos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. “Y creo que saldrá a fines del verano (del hemisferio norte) o septiembre”.

La primera temporada de Loki se estrenó en junio de 2021, por lo que un lanzamiento en el segundo semestre de este año podría seguir esa línea. Por ahora no hay una sinopsis oficial para el retorno de la serie, pero todo sugiere que Kang (y en particular Victor Timely) será el problema con el que deberán lidiar Loki, Mobius, Sylvie y sus aliados. Todo mientras el personaje titular encarnado por Tom Hiddleston deberá lidiar con las consecuencias de la ruptura del Multiverso.

Por otra parte, también cabe recordar que otros rumores sostienen que la segunda temporada de Loki no sería el único proyecto nuevo del MCU que contará con Mobius y tanto el personaje de Wilson como Miss Minutes tendrían apariciones en Deadpool 3.