La serie de Percy Jackson ya encontró al director para su piloto

Aunque todavía no hay noticias sobre la elección del elenco y aparentemente tampoco existe una luz verde oficial para su realización, la serie basada en los libros de Percy Jackson dio un nuevo paso para convertirse en una realidad.

El fin se semana pasado y a través de su blog el autor de los libros de Percy Jackson, Rick Riordan, reveló que James Bobin (The Muppets, Dora and the Lost City of Gold; Ali G, Aiii) será el encargado de dirigir el piloto para esta producción que pretende estrenarse en Disney Plus.

“El director de nuestro piloto será James Bobin, quien es una persona excelente y un director increíblemente talentoso que marca todas las casillas que esperábamos en un socio”, señaló Riordan. “Recientemente dirigió el piloto de Mysterious Benedict Society, que me encantó y encontré muy fiel al material original, y ha trabajado en todo, desde la creación de Borat y Ali G con Sacha Baron Cohen hasta Flight of the Conchords, Muppets, Dora and the Lost. City of Gold (que los Riordan encontraron una adaptación increíblemente divertida de nuestra querida caricatura ‘Dora la Exploradora’ de la infancia de los niños)”.

“James conoce bien los libros de Percy. Sus hijos son fanáticos. Su humor es maravilloso. Estamos en buenas manos, semidioses, y somos afortunados de que se una a nuestro equipo”, concluyó.

De acuerdo a Riordan la serie de Percy Jackson todavía no recibe una luz verde oficial, pero su desarrollo sigue avanzando con ese objetivo por lo que ya se habría entregado el guión para el segundo episodio y el departamento de casting comenzó a trabajar nuevamente.

En ese sentido, aunque aún no hay nada asegurado, el autor estima que el rodaje del programa podría comenzar en junio del próximo año en la ciudad de Vancouver en Canadá.