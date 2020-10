La serie de Stargirl ya eligió a los actores que interpretarán a Eclipso y The Shade en la segunda temporada

La segunda temporada de Stargirl todavía no fija una fecha exacta para su estreno, sin embargo, el programa centrado en Courtney Whitmore sigue avanzando en su desarrollo con miras a un debut durante el próximo año.

En ese sentido, durante esta semana se reveló que la serie ya eligió a los actores que interpretarán a dos de los villanos que aparecerán durante la segunda temporada.

De acuerdo a Deadline, Nick Tarabay (The Expanse, Arrow) interpretará a Eclipso en la segunda temporada de la serie. Todo mientras Jonathan Cake (The Affair, Legends of Tomorrow) dará vida a The Shade.

Por supuesto, la aparición de Eclipso en la segunda temporada de Stargirl fue anticipada durante el final del primer ciclo y aunque aún no hay muchos antecedentes sobre la trama, previamente el showrunner de la serie, Geoff Johns, había comentado que este villano será una amenaza diferente a lo que fue la Sociedad de la Injusticia.

“Eclipso es uno de mis villanos favoritos en los libros”, dijo Johns a TVLine. “Es alguien que en los cómics mató a Beth Chapel y Yolanda Montez, y nunca regresaron, hasta hace poco. Estaban muertas antes de que yo me metiera en los cómics en los años 90, pero los traje de vuelta al final de Doomsday Clock. Eclipso es un personaje realmente interesante porque encarna la oscuridad y la corrupción”.

Finalmente, en paralelo a la elección de Cake y Tarabay como los próximos villanos de Stargirl, Deadline dice que Ysa Penarejo (Project Mc2) también se sumó al elenco de la serie pero aún no se revela qué personaje interpretará y solo esta claro que será “un personaje de DC”.

La segunda temporada de Stargirl se estrenará durante algún punto de 2021 en Estados Unidos.