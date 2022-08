La serie de The Last of Us de HBO presenta su primer adelanto

Desde HBO han dado a conocer el primer adelanto de la adaptación que tendrá The Last of Us, el popular juego desarrrollado por Naughty Dog.

Este primer adelanto de la serie es posible verlo a través de un video en donde se muestran las diferentes producciones que están o llegarán a HBO Max.

Mostrando escenas de Succession, The Idol, entre otras, es que se encuentra este primer vistazo a The Last of Us, serie que adaptará el videojuego lanzado en 2013, y que tendrá a Pedro Pascal (The Mandalorian) como Joel y a Bella Ramsey como Ellie.

Cabe recordar que la serie de The Last of Us comenzó su rodaje a mediados de 2021 y desarrolló gran parte de sus filmaciones en la ciudad de Calgary en Canadá. La serie culminó sus filmaciones en junio pasado.

The Last of Us, contará con Mazin y Druckmann como directores de algunos episodios. Todo mientras que su elenco también contemplará a Gabriel Luna como Tommy, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Anna Torv como Tess y Jeffrey Pierce como Perry, además de Troy Baker y Ashley Johnson en papeles que aún no son revelados.