La serie de The Last of Us no llegará este año

HBO confirmó que la adaptación de The Last of Us no llegará a finales de este año. La serie comenzó su filmación en invierno (del hemisferio sur) del año pasado, y aunque parecía probable que llegase este 2022 dado el tiempo de su producción, un alto ejecutivo de HBO derribó cualquier esperanza.

En entrevista con The Hollywood Reporter, Casey Bloys, director de contenido de HBO, comentó que la serie sigue en filmación y que su estreno no se ha decidido aún. “The Last of Us se está rodando ahora mismo en Canadá”, dijo Bloys. “Todavía no hemos anunciado una fecha de emisión. Pero no es 2022″.

Poco se sabe sobre el desarrollo de la serie o sobre si los fanáticos verán algún adelanto. Según Comicbook.com, un tráiler podría llegar en los próximos meses.

No obstante, puede que la espera valga sus frutos, ya que Pedro Pascal, intérprete de Joel, recientemente comentó que “la adaptación puede estar más que a la altura del juego original. No tengo absolutamente ninguna duda de que no decepcionaremos a los fanáticos del juego ni a los nuevos espectadores”.

The Last of Us tendrá al creador del juego, Neil Druckmann como director del primer episodio de la serie. En el reparto también están Bella Ramsey como Ellie, Nick Offerman como Bill, Merle Dandridge como Marlene y Anna Torv como Tess.