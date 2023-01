La serie de The Last of Us no planearía extenderse más allá de los juegos: “No nos encontraremos con el mismo problema que Game of Thrones”

Como todavía faltan algunos días para el estreno de The Last of Us, aún hay varias interrogantes sobre cómo resultará esa nueva serie basada en el videojuego homónimo de Naughty Dog. Pero a la espera del estreno fijado para mediados de enero y en un panorama donde aún no se confirma una posible segunda temporada, los responsables de la serie ya advirtieron que no pretenden estirar innecesariamente esta historia.

En el contexto de una entrevista con The Hollywood Reporter el director del videojuego de The Last of Us y creativo de la serie, Neil Druckmann, no solo tanteó la posibilidad de un tercer juego, sino que también aseguró que la serie no planearía extenderse más allá del material original. Todo para evitar caer en los errores de Game of Thrones que debido a las interrogantes que quedaban en los libros tuvo que seguir más allá de ese material.

“No tenemos planes de contar ninguna historia más allá de adaptar los juegos”, dijo Druckmann. “No nos encontraremos con el mismo problema que Game of Thrones ya que la Parte II no termina en un cliffhanger”.

Como recordarán en sus últimas temporadas Game of Thrones contó historias que todavía no son plasmadas en los libros de George R.R. Martin y a menudo ese progreso sin el material de apoyo es apuntado como un factor en el divisivo resultado de la temporada final.

Por lo tanto la idea de que The Last of Us desde el principio se plantee como una serie que solo abordará lo que plasmaron los juegos puede ser un buen antecedente. Después de todo, en la misma entrevista el showrunner Craig Mazin también remarcó que no quieren prolongar necesariamente la trama. Ya saben para que no pase lo que vivieron otras historias de zombies como The Walking Dead

“No tengo ningún interés en un espectáculo de platos giratorios que continúan para siempre”, dijo Mazin. “Cuando se convierte en una máquina de movimiento perpetuo, no puede evitar volverse un poco... estúpido. Los finales significan todo para mí”.

La serie de The Last of Us se esterará este 15 de enero en HBO Max.