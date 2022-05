La serie The Acolyte podría recuperar más elementos del Universo Expandido de Star Wars

Aunque poco a poco se han ido revelando detalles sobre su propuesta, The Acolyte permanece como uno de los proyectos más misteriosos en los planes de Lucasfilm para el futuro televisivo de Star Wars.

Después de todo, más allá de reafirmar que esta serie estará ambientada en la época de la Alta República y por ende contará una historia ambientada 100 años antes de los eventos de The Phantom Menace, hasta el momento el estudio ni siquiera ha querido confirmar la elección de Amandla Stenberg como su protagonista.

No obstante, mientras es probable que trama exacta de The Acolyte siga reservada por un tiempo más, en una conversación con Vanity Fair la creadora del programa, Leslye Headland, tanteó que aquella apuesta podría recuperar elementos del Universo Expandido de Star Wars.

Headland contó que fue ella quien se aproximó a Lucasfilm con la idea de esta serie. Todo como parte de un afán por explorar un período que en el nuevo canon solo se ha abordado con algunos libros y cómics. En ese sentido, la showrunner remarcó que es fanática de Star Wars y en particular del contenido que ahora es considerado parte de las leyendas y no está en el canon oficial de la saga.

“Venía como un fanática que estaba mucho más interesada en los juegos de rol de los que se alimenta el Universo Expandido. Llegué a eso en los años 90, y luego me presentaron (la serie animada) The Clone Wars. Conocía muy bien la línea de tiempo. Y yo estaba como: ‘Creo que si quieres explorar Star Wars desde la perspectiva de los malos, el mejor momento para hacerlo es cuando los malos son superados en número. Cuando en realidad son esencialmente los desvalidos, por falta de un término mejor. Así que esta sería esa era”, señaló Headland.

Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, respaldó aquel planteamiento de Headland e indicó que su apreciación por el Universo Expandido podría manifestarse en esta serie que buscará abordar una trama con los Sith en un contexto donde los Jedi están muy confiados de su poderío.

“Es una gran fan de Star Wars”, dijo Kennedy. “Lo maravilloso de Leslye es que lo sabe todo. Quiero decir, ha leído un montón de libros dentro del Universo Expandido. Hay pequeños fragmentos de los que está extrayendo que nadie ha explorado aún en la narración en pantalla”.

De hecho, mientras Vanity Fair dice que en The Acolyte los amantes de la historias del Universo Expandido “se sentirán aliviados al ver que aspectos de ellas se vuelven reales una vez más”, Headland remarcó que alejarse de la saga principal de Star Wars puede ser beneficioso.

“Habrá gente que dirá: ‘Eso es Star Wars. Star Wars es la saga de Skywalker’. Pero para alguien como yo que conoció Star Wars no solo a través de las películas, sino también a través de los juegos de rol, también pienso: ‘No entiendes qué tipo de escapismo me proporcionó esto cuando era una niña pequeña, una niña que no encajaba, que tenía muchos, muchos problemas de comportamiento’. Pude escapar a ese mundo con mis amigos, para fingir que era parte de ese mundo. No fue como, ‘Y ahora tienes que hacer una escena de la película original’”, concluyó Headland.

The Acolyte aún no tiene una fecha de estreno.