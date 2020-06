La serie Y de Huawei suma a dos nuevos smartphones en Chile

Huawei anunció el lanzamiento de dos nuevos equipos para su popular serie Y, enfocada en entregar opciones de entrada o gama media para un público más juvenil.

Tras la presentación del Huawei Y7p, ahora la compañía china realizó lo propio con el Y6p y el Y8p, el primero le saca el jugo a una potente batería, mientras que el segundo tiene más poder a partir de un procesador Kirin 710F.

Los detalles de ambos equipos a continuación.

Huawei Y6p

El equipo cuenta con una pantalla Dewdrop de 6,3 pulgadas, un procesador Mediatek MT6762R, 3 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento expandible. También cuenta con una batería de 5.000 mAh.

En lo que respecta a la fotografía, el equipo tiene una cámara principal triple compuesta por un lente principal de 13 MP, un lente gran angular de 5 MP y un lente de profundidad de 2 MP. En la parte frontal tiene una cámara selfie de 8MP.

Estará disponible en colores Emerald Green y Midnight Black, con un precio de $149.990 pesos chilenos.

HUAWEI Y8p

Con una pantalla Dewdrop Oled de 6,3 pulgadas, y bordes curvos en 3D, este dispositivo tiene un procesador Kirin 710F, 4 GB de RAM y almacenamiento de 128 GB ampliable. Además, una batería de 4.000 mAh y lector de huellas dactilares en la pantalla.

En el apartado fotográfico, el Y8p se luce con su cámara principal triple. En ella, podemos encontrar un lente principal de 48 MP, un ultra gran angular de 8 MP y un lente de profundidad de 2 MP. La combinación de estos lentes, más la estabilización de imagen por Inteligencia Artificial (AIS) y el sensor SuperSpectrum, le permiten al usuario fotografías más nítidas y claras. Cada toma es más realista, con finos detalles, incluso en ambientes con poca luz. En su lado frontal, cuenta con una cámara selfie de 16 MP con efecto belleza, ideal para las redes sociales.

Estará disponible en colores Breathing Crystal y Midnight Black y su precio es de $249.990 pesos chilenos.

Los equipos están en las tiendas de Huawei, Mercado Libre, Linio y tiendas del retail. Además, tienen promociones de lanzamiento para las primeras unidades vendidas.

Otro punto no menor es que vienen con los servicios móviles de Huawei y no con los de Google, cortesía del bloqueo concretado por el gobierno de Donald Trump. De ahí que tendrán que utilizar aplicaciones como App Seeker para dar con aquellas aplicaciones que no estén en la tienda de Huawei.