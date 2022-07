La sombra de Game of Thrones marca al nuevo video promocional de House of the Dragon

Aunque su legado fue afectado negativamente por la decepción que algunos fanáticos sintieron con su final, es innegable que Game of Thrones es una de las series más importantes del último tiempo.

En ese sentido, aunque hay un gran presupuesto de por medio, también está claro que House of the Dragon no solo tendrá que presentar una nueva historia que sea atractiva para la audiencia, sino que también deberá lidiar las expectativas que dejó Game of Thrones.

Pero aunque aún es muy pronto para saber cómo resultará esa apuesta, por lo menos los responsables de House of the Dragon ya aclararon que están al tanto del desafío que tienen por delante.

Este lunes se reveló un nuevo video promocional de House of the Dragon donde, además de mostrar el rodaje de algunas escenas, George R. R. Martin (creador de la saga), Miguel Sapochnik (director) y Ryan Condal (co-creador de la serie) sostienen que están al tanto de los desafíos que enfrenta esta nueva serie ambientada en Westeros. Todo mientras indican que esta precuela no sería innecesaria y, pese a que no intentará reinventar todo lo que hizo Game of Thrones, intentará posicionarse como una nueva aventura.

“Habría una razón para contar esta historia”, indicó Condal sobre la producción que estará ambientada siglos antes de Game of Thrones.

House of the Dragon se estrenará el 21 de agosto mediante HBO Max.