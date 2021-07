La temporada 33 de Los Simpson promete una Casita del terror con más historias, un nuevo episodio musical y un homenaje a Fargo

Todavía faltan varios meses para Halloween, pero parece que los responsables de Los Simpson ya están pensando en esa festividad y en particular en el próximo episodio de “La casita del terror”.

Después de todo, en el marco del panel de la serie en la Comic-Con@Home 2021, los encargados de Los Simpson dieron a conocer el primer clip de lo que será “La casita del terror XXXII”.

De acuerdo a lo que se explicó en el panel, este nuevo especial de Halloween será un poco diferente a sus predecesores ya que contará con más historias.

“(Tendremos) cinco segmentos en el programa de Halloween de este año por primera vez”, dijo el productor ejecutivo de Los Simpson, Al Jean. “Tenemos un romance que puede llegar a quedarse en la vida de Moe, y exploramos la mayor tragedia que Homero haya enfrentado con la estrella invitada Rachel Bloom”.

Pero ninguna de las historias mencionadas figura en el avance que pueden ver en el siguiente video:

Si bien el vistazo a “La casita del terror XXXII” puede ser lo más llamativo, en el panel de Los Simpson en la Comic-Con@Home 2021, también se revelaron otros detalles sobre la temporada 33 de la serie.

Concretamente se explicó que el nuevo ciclo de la serie arrancará con “The Star of the Backstage”, un episodio musical que contará con Kristen Bell (Frozen, The Good Place) como la voz de cantante de Marge.

“El estreno de este año es el episodio más musical que hemos hecho, casi música de pared a pared”, dijo el productor Matt Selman. “Es como un musical de Broadway de un episodio, con todas las canciones originales, y tenemos a Kristen Bell interpretando el papel de la voz cantante de Marge. A todos nos encanta la voz de Marge, pero esta es la voz cantante que es diferente, digamos”.

Todo mientras también se anticipó que habrán un episodio de dos partes en homenaje a Fargo y que contará con participaciones de Timothy Olyphant, Brian Cox y Cristin Miloti.