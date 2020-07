La tercera temporada de Sex Education pretende comenzar sus filmaciones en agosto

Originalmente Netflix y Sony Pictures Television pretendían comenzar las filmaciones de la tercera temporada de Sex Education el pasado mes mayo. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, esos planes tuvieron que ser postergados y recién ahora los responsables de la serie tendrían en la mira una fecha para comenzar finalmente la producción.

De acuerdo a Deadline, Eleven, la compañía perteneciente a Sony Pictures Television y que es responsable de la serie, quiere comenzar las filmaciones de la nueva temporada de Sex Education en agosto.

“Todo está (bien) en este momento”, dijo Wayne Garvie, presidente de producción internacional de Sony a Deadline.

Con miras a ese objetivo, actualmente los productores de la serie estarían trabajando en las preparaciones estándar para iniciar el rodaje. Todo además de elaborar los protocolos de seguridad pertinentes para filmar en medio de una pandemia.

Pese a que todavía no hay nada sellado, Sex Education no es la única serie de Netflix que quiere retomar su rodaje en Reino Unido y a mediados de agosto el streaming también quiere continuar rodando la segunda temporada de The Witcher.