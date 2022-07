La tercera temporada de Superman & Lois comenzará su rodaje en septiembre

Superman & Lois todavía no revela quién será el gran villano de su próxima temporada. De hecho, los guiones para el siguiente ciclo de la serie recién se estarían escribiendo. Sin embargo, considerando que ya han pasado varios meses desde que The CW renovó el programa para un tercer ciclo, en estos minutos también existe un plazo para el inicio de las filmaciones de los nuevos episodios de la actual serie de Superman y su familia.

Durante una entrevista con EW la actriz tras Lois Lane, Elizabeth Tulloch, contó que el rodaje del tercer ciclo arrancará en septiembre de este año.

“En este momento no he leído nada, sé quién es el gran villano, lo cual es realmente emocionante, pero eso es todo”, dijo Tulloch. “Creo que los escritores acaban de regresar a la sala hace una semana, y no comenzamos a filmar hasta septiembre”.

Si bien Tulloch no detalló una fecha, reportes del portal Krypton Site y sitios de Vancouver dicen que la tercera temporada de Superman & Lois comenzará su rodaje el 9 de septiembre de este año y finalizará sus filmaciones entre marzo y abril de 2023. Pero por ahora esas fechas son solo rumores.

Superman & Lois terminó su segunda temporada anticipando a rivales como Intergang. No obstante, por el momento no hay una sinopsis para el siguiente ciclo de la serie que llega a Latinoamérica mediante HBO Max.