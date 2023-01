La tercera temporada de The Witcher no llegaría antes del segundo semestre de 2023

Netflix todavía no establece una fecha concreta para el estreno de la tercera temporada de The Witcher, pero si por alguna razón creían que el debut planificado para el verano del hemisferio norte podría traducirse en un lanzamiento antes del inicio del segundo semestre, será mejor que no refuercen esas expectativas.

Recientemente Lauren S. Hissrich, la showrunner de The Witcher, conversó con el portal Collider y aseguró que faltarían cerca de ocho meses para que la serie finalice su post-producción de cara a su estreno e incluso en ese panorama se podría dar un lanzamiento en partes como sucedió con Stranger Things 4.

“Todavía no hemos discutido eso (dividir la temporada), pero en este punto creo que lo que vemos que sucede en todo tipo de streamings, no lo descartaría”, dijo Hissrich. “Creo que, obviamente, no publicamos nada de lo que no estemos increíblemente orgullosos. Así que eso dicta toda nuestra fecha de estreno. Y creo que será interesante. Nuevamente, todavía tenemos mucho tiempo, ocho meses más o menos hasta que salga la temporada 3 de Witcher. Así que si Dios quiere, lo sacamos todo al mismo tiempo. Pero quién sabe, veremos qué pasa”.

Como estamos en enero, en ocho meses más sería el límite del estreno del verano del hemisferio norte que abarca de junio a septiembre, por lo que tendremos que seguir esperando para ver la última aventura de Henry Cavill como Geralt de Rivia.