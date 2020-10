La tienda de Playstation tiene descuentos por Halloween

En el marco de las festividades de Halloween, y hasta el próximo 2 de noviembre, se llevará a cabo una venta especial en la tienda de Playstation.

Se trata de una serie de descuentos que involucrarán a videojuegos como Death Stranding, Days Gone, Mortal Shell, Doom Eternal, Predator: Hunting Grounds, The Witcher 3 Complete Edition, Devil May Cray 5 y Medievil, entre otros, con descuentos de hasta un 60% en algunos casos.

Para conocer qué títulos están con descuento como parte de esta promoción, simplemente entra a este link.