La última temporada de Better Call Saul tendrá 13 episodios

Esta semana concluyó la quinta y magistral quinta temporada de Better Call Saul, pero sus espectadores, que de seguro quedaron con un nudo en la garganta por la forma en que concluyó la más reciente tanda de episodios, no tienen por qué temer ante los efectos que está teniendo el COVID-19 en la industria audiovisual. O al menos pueden albergar algo de esperanza para que la última temporada no se demore tanto en llegar a las pantallas.

En conversación con Rolling Stone, el co-creador Vince Gillian remarcó que tiene la esperanza de que el trabajo en la serie pueda reanudarse durante este año, para así estrenar el final durante el próximo año.

Según explican, los guionistas comenzaron a trabajar en la base de la historia de la sexta temporada cuando se decretó la cuarentena en California. Y aunque los responsables de la serie preferirían que los escritores se reúnan cara a cara, al menos esa parte del trabajo podrá seguir sin contratiempos. Pero la filmación obviamente dependerá de la contingencia.

Por su parte, el co-creador Peter Gould reveló que la última temporada estará compuesta por 13 episodios, lo que romperá el molde que venían siendo las temporadas anteriores de 10 capítulos. En ese sentido, desde ya remarcan que aprovecharán esos episodios adicionales para contar todo lo que necesitan.

Finalmente, en cuanto a la historia, reconocen que “Kim es el alma en cuestión aquí” pues sabemos, para bien o para mal a lo que llega Saul Goodman en Breaking Bad. “¿Pero qué le pasa a Kim Wexler? ¿A dónde se dirige ella? Hay muchas posibilidades, y muchas posibilidades no son tan grandiosas", dijo Gould.

La quinta temporada, y todas las anteriors, son presentadas en Latinoamérica a través de Netflix.