La versión de Avatar: The Last Airbender de Netflix será “un poco más madura” que la serie original

¿Qué se puede esperar de la serie live-action de Avatar: The Last Airbender? Desde que los creadores del programa animado original dejaron la producción que está en desarrollo para Netflix esa es una pregunta que ha inquietado y preocupado a los fanáticos de Aang y compañía. Después de todo, la última vez que se intentó adaptar esta historia el resultado fue la infame película de 2010 dirigida por M. Night Shyamalan.

Pero aunque por ahora no hay muchos indicios sobre cuán fiel será esta nueva serie respecto al programa original, recientemente uno de los actores principales tanteó que tono tendrá esta producción.

Paul Sun-Hyung Lee, el actor que interpretará al popular Iroh, reflexionó sobre la audiencia que pretende conseguir esta nueva adaptación de Avatar: The Last Airbender e indicó que su propuesta no solo tratará de cautivar a los fans de la producción original, sino que también intentará conquistar a un público más adulto.

“Creo que una de las cosas sobre Avatar es que obviamente mantendrán a los fans de la serie animada original. Los tienen en consideración. Pero porque es una adaptación se tarta de incrementar esa audiencia y creo que apuntará a..., quiero decir, los personajes principales son todos jóvenes(...) y la audiencia joven: adolescentes, pre-adolescentes, seguramente (será un objetivo)”, dijo Lee. “Creo que tal vez será un poco muy intensa para los niños más pequeños, pero también será accesible para los adultos. Yo soy un fan de la serie y vería (la versión live-action) y tengo casi 50″.

“Creo que tiene un alcance amplio. Creo que mientras la serie de Nickelodeon, la versión animada, realmente era para las audiencia más jóvenes, no significaba que el público más adulto no lo pudiese disfrutar. Creo que harán (la serie live-action) un poco más madura en ese sentido”, añadió. “No es para niños muy pequeños y creo que eso es parte de incrementar esa audiencia”.

Lee continuó asegurando que siente que los fanáticos originales de la historia de Aang “estarán muy felices con lo que verán” porque aunque esta no será una traducción “palabra por palabra o página por página” de la serie, la idea sería potenciar la evolución temática que se plasmó en el programa de 2005.

“Seamos francos, la primera temporada de la serie animada estaba dirigida a niños pequeños, pero a medida que avanzaban los libros, los temas se volvieron mucho más maduros. Todavía estaba esa cualidad fantástica, pero los temas eran mucho más profundos y los arcos de los personajes eran mucho más maduros. Esa cualidad es lo que están tratando de traer a la primera temporada”, concluyó el actor.

Esta versión live-action de Avatar: The Last Airbender aún no tiene una fecha de estreno, por lo que es un misterio cómo se plasmará esto en el programa.