La WWE tuvo que cancelar sus grabaciones debido a un contagio por coronavirus

La WWE ha estado en la mira durante todo el proceso de cuarentenas provocadas por el COVID-19. No solo la compañía fue cuestionada luego de lograr que las autoridades del estado de Florida la catalogaran como un “negocio esencial”, sino que también los procedimientos sobre su día a día han estado en tela de juicio.

De hecho, no solo han sumado a luchadores como público, saltándose precauciones de distanciamiento social, sino que también se ha reportado que no realizaron ningún examen de coronavirus a sus luchadores como medida de prevención y solo estaban midiendo la temperatura. Algo que no pasó en competencias como la UFC, que también pudieron retomar sus actividades en Florida.

Pero todo eso finalmente cambiará a la fuerza. Ahora se ha dado a conocer que la compañía tuvo que cancelar sus grabaciones debido a que uno de sus luchadores en desarrollo, que se entrena en su Centro de Entrenamientos y no es parte de NXT, dio positivo por COVID-19.

“Ninguna otra persona que asistió al centro ha reportado síntomas. .Sin embargo, por precaución y para garantizar la salud y la seguridad de los artistas y el personal de la compañía, todos los talentos, el equipo de producción y los empleados se evaluarán inmediatamente para detectar COVID-19. Después de los resultados de la prueba, WWE planea continuar con su horario normal de producción de televisión”, explicó el comunicado de la WWE.

Por ahora la identidad de la persona contagiada no se ha revelado, pero la compañía retrasó las grabaciones contempladas de este martes, las que ahora se llevarían a cabo este miércoles 16 de junio. Día en que debe exhibirse el programa NXT.