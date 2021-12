Lara Croft hizo tambalear a la Epic Games Store

Si durante la tarde de este jueves intentaron ingresar a la Epic Games Store es probable que su misión haya fallado estrepitosamente y es que durante un buen rato esa tienda virtual permaneció fuera de servicio.

¿La razón? Todo apuntaía a Lara Croft.

Si bien en su declaración sobre la caída la Epic Games Store solo dijo que estaba “investigando los problemas que afectan el inicio de sesión, la compra y la descarga / instalación de juegos en Epic Games Store”, hay una situación que podría explicar por qué la plataforma dejó de funcionar.

Resulta que durante este jueves la Epic Games Store anunció que ofrecerá de manera gratuita a Tomb Raider (2013), Rise of The Tomb Raider (2016) y Shadow of The Tomb Raider (2019).

En el marco de esta oferta los jugadores podrán quedarse para siempre con esos juegos si los reclaman de aquí al 6 de enero de 2022, por lo que naturalmente varios fanáticos no tardaron en ingresar a la tienda virtual para descargar aquellas entregas de las aventuras de Lara Croft.

Así, cuando se multiplicaron los reportes sobre la caída de la Epic Games Store, los usuarios no tardaron en apuntar a la oferta de los juegos de Tomb Raider.

“Hombre, despiértenme cuando la Epic Games Store vuelva a funcionar, así no me olvido de reclamar esos juegos gratis”.

“Lara Croft rompió la Epic Games Store LMAOOOO, su poder”

Y obviamente también aparecieron personas lamentando la situación.

“¿Soy solo yo o la Epic Games Store sigue rota?”

“Han pasado 4 horas y la Epic Games Store todavía está jodidamente rota lmao”.

Pero no se preocupen porque si aún no pueden acceder a esta oferta de los videojuegos de Tomb Rider, al momento de la redacción de esta nota la Epic Games Store ya volvió a funcionar (pueden ingresar aquí) y así lo confirmó la propia compañía indicando que “¡esos los problemas ya están resueltos!”.

Finalmente aunque es fácil culpar a la demanda por Tomb Raider y bromear al respecto, cabe señalar que este no es el primer problema que Epic Games enfrenta en este fin de año ya que ayer se registró una extensa caída de su título más popular: Fortnite.