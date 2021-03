Las fotos del próximo episodio de The Flash entregan un mejor vistazo al inesperado regreso de un personaje clave

El próximo episodio de The Flash podría contar con un montón de momentos importantes. Después de todo, el tercer capítulo de la séptima temporada no solo se está presentando como el final de la historia con Eva McCulloch y el “Mirrorverse”, sino que aparentemente también será el capítulo donde se comenzará a ahondar en ese sorprendente regreso que marcó a la entrega más reciente de la serie.

En ese sentido, mientras el avance del episodio que se titulará “Mother” no reveló nada sobre ese personaje, ahora las fotos promocionales del capítulo tantean que la intrigante figura entrará en juego la próxima semana.

[Spoilers de la séptima temporada de The Flash a continuación]

spoiler

Durante el jueves pasado, The CW dio a conocer algunas fotos promocionales para “Mother”, el tercer episodio de la séptima temporada de The Flash. Las fotos no muestran nada de la batalla como Eva McCulloch y se enfocan en aspectos como el estado de Iris después de salir del “Mirrorverse” y su eventual recuperación. Todo además de mostrar a otros integrantes del Equipo Flash como Caitlin/Frost, Cisco, Allegra, Cecile, Joe y Chester.

Pero eso no es lo más llamativo de estas fotos, porque siguiendo la sorprendente escena final del segundo capítulo de la séptima temporada, también muestran a nada más ni nada menos que al Harrison Wells de Tierra-1 (Tierra Prime).

Este Harrison Wells fue asesinado por Reverse Flash, quien además de matar a su esposa robó su identidad. Sin embargo, por motivos que aún son desconocidos, el “Wells original” revivió y parece que por fin podrá conocer Barry Allen y compañía.

El tercer episodio de la séptima temporada de The Flash se estrenará el próximo martes 16 de marzo en Estados Unidos y esta nueva temporada de la serie debutará en Chile el próximo 25 de marzo a la media noche mediante Warner Channel.