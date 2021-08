Las primeras impresiones dicen que Ghostbusters: Afterlife sería una buena secuela de las películas originales de Los Cazafantasmas

Obviamente el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home quedó como lo más comentado tras la primera jornada de la CinemaCon 2021. Sin embargo, durante su presentación en aquel evento Sony también aprovechó de anticipar otros estrenos e incluso mostró por primera vez a Ghostbusters: Afterlife.

La nueva película que busca continuar a la franquicia de Los Cazafantasmas es dirigida por Jason Reitman (Juno) y aparentemente su mezcla de nostalgia y nuevos elementos podría conquistar a los fanáticos de esta saga... o al menos eso es lo que sostienen las primeras impresiones sobre esta producción.

Como es tradición, después de que Sony mostrara la cinta durante la CinemaCon 2021, algunos de los críticos y reporteros que tuvieron la oportunidad de ver Ghostbusters: Afterlife no tardaron en compartir sus impresiones al respecto en Twitter.

A grandes rasgos la mayoría de los comentarios son positivos y apuntan a que Ghostbusters: Afterlife podría conquistar tanto a los fanáticos de las películas originales de Los Cazafantasmas como a un nuevo público. Todo de la mano de una historia que se enfocará en una familia que después de mudarse a un pequeño pueblo rural comenzará a describir su conexión con Egon Spengler y el mundo de Los Cazafantasmas.

Sin más preámbulos, pueden leer las primeras impresiones de Ghostbusters: Afterlife a continuación:

Scott Menzel de We Live Entertainment: “Ghostbusters: Afterlife es la secuela de Ghostbusters que he estado esperando toda mi vida para ver. Es nostalgia bien hecha. Una combinación perfecta de momentos clásicos de los Cazafantasmas con un toque fresco y único para que disfrute toda una nueva generación. Tengo la piel de gallina”.

Lauren Huff de Entertainment Weekly: “Creo que los fanáticos de los Cazafantasmas estarán encantados con Ghostbusters: Afterlife. Tengo miedo de decir mucho más que eso, pero hay mucho que amar. Los easter eggs y la nostalgia llenan casi todas las escenas, pero la historia aún se las arregla para sentirse fresca y nueva”.

Sean O’Connell de CinemaBlend: “Vi Ghostbusters: Afterlife en CinemaCon y es buena. Una sólida continuación de las dos películas originales. Nostalgia por la original y un fuerte giro de McKenna Grace como nieta de Egon. Paul Rudd tiene las mejores líneas. A fanáticos les gustará”.

Jason Guerrasio de Insider: “Ghostbusters: Afterlife …¡Wow! No esperaba lo sentimental que es. Tiene una vibra muy infantil de Spielberg. Y Jason Reitman es extremadamente fiel a la original”.

Joey Paur de Geeky Tyrant: “Tuve la increíble oportunidad de ver Ghostbusters: Afterlife en CinemaCon ¡Soy un gran fan de Los Cazafantasmas y estoy feliz de decir que la película es todo lo que esperaba que fuera! Fue una película muy divertida que ofreció todo tipo de fan service y ¡me encantó cada minuto!”

Rebecca Murray de Showbiz Junkies: “No puedo esperar para que todos puedan ver Ghostbusters: Afterlife. Captura toda la diversión del original y es una valiosa adición a la franquicia”.

Germain Lussier de i09: “Ghostbusters: Afterlife es la secuela que los fanáticos han estado esperando durante décadas, para bien o para mal. Tiene grandes personajes nuevos, muchas sorpresas y muchas risas con la cantidad justa de nostalgia. Me encantó mucho. Sin embargo, no está exenta de algunos problemas. Básicamente, abarca muchp, hay grandes saltos en la lógica y la trama que le impiden disparar realmente en cada cilindro ¿Cuándo funciona? ¿Especialmente en las cosas de los niños? Maldita sea, funciona. A veces, no es así. Sin embargo, en general, aplaudí, lloré y no puedo esperar a verla de nuevo.”

Kaitlyn Booth de Bleeding Cool: “Ghostbusters: Afterlife fue realmente genial. Como alguien que no era una gran fan de Los Cazafantasmas me divertí mucho incluso sin entender las referencias. Un montón de corazón con un gran elenco. A los nuevos y viejos fans les va a encantar ¡Quédense a ver los créditos!”

Ghostbusters: Afterlife es protagonizada por Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard y Mckenna Grace, y actualmente planea estrenarse en cines durante el próximo mes de noviembre.