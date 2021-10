Las Supermascotas tendrán un videojuego en 2022

Krypto el Superperro y Ace el Supersabueso darán el salto a los videojuegos con un nuevo título disponible para consolas de Playstation, Xbox, Nintendo Switch y Steam.

Bajo el título de League of Superpets: The Adventures of Krypto and Ace, el videojuego estará inspirado por una película que Warner Bros lanzará a mediados del próximo año.

Respecto a su propuesta, el juego permitirá tomar el control de Krypto, volar, disparar rayos láser y salvar el día. Lo mismo sucederá con Ace, aunque este último está ausente del primer tráiler.

El siguiente es el tráiler presentado en el marco del evento DC FanDome.