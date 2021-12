League of Legends: Wild Rift se hace con el juego del año en los premios App Store 2021

Desde Apple han dado a conocer los ganadores de los premios App Store 2021, con League of Legends: Wild Rift la versión para móviles del juego de Riot Games, quedándose con el galardón de Juego del Año para iPhone.

Pero este no fue el único juego que fue destacado por la compañía, y es que Among Us, se posicionó como uno de los tres juegos gratuitos para iPhone más descargados en lo que va del año, junto con Roblox y Project Makeover.

En cuanto a los juegos de pago más descargados, estos fueron: Minecraft, Football Manager 2021 Mobile y Monopoly.

Por otro lado, Fantasian, el nuevo juego del creador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, se quedó con el premio a Juego Arcade del Año en Apple.

En el caso de la aplicación del año para iPhone, Toca Life World se quedó con el galardón.