Legends of Tomorrow anunció su regreso con un absurdo y disperso tráiler

Cuando Legends of Tomorrow pausó su quinta temporada el pasado mes de marzo, la serie estaba comenzando a explorar un área más sobrenatural de la mano de la búsqueda de The Loom of Fate. Pero no esperen que el tono de las aventuras del equipo cambie en un futuro cercano.

Como anticipa un nuevo tráiler revelado por The CW, el resto de la quinta temporada de Legends of Tomorrow seguirá apostando por los guiños a la cultura pop y situaciones algo absurdas que han marcado a la serie durante sus últimos ciclos.

En ese sentido, los episodios restantes de la actual temporada prometen desde parodias a Star Trek hasta aventuras universitarias y problemas en el funcionamiento de la Waverider.

Para que tengan una referencia, solo vean el tráiler a continuación:

Legends of Tomorrow estrenará un nuevo episodio este martes en Estados Unidos.