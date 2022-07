LEGO presentó a su gigantesco e impresionante set de Bowser para su colección de Super Mario

LEGO sigue expandiendo su colección de figuras inspiradas en Super Mario y ahora presentó a un impresionante set basado en nada más ni nada menos que Bowser.

Pero mientras las figuras de LEGO de Mario quizás no son lo más notable en materia de diseño, este set llamado The Mighty Bowser se presenta como una pieza digna para lucir en su colección ya que no solo contiene diversos detalles que prometen que armarlo sea una experiencia divertida, sino que de la mano de sus 2.807 piezas replica muy bien al personaje y se puede exhibir en distintas poses.

Todo mientras también es posible realizar trucos con él como lanzar bolas de fuego apretando un botón en su espalda o derrotarlo utilizando a la minifigura de Mario. De hecho, LEGO sostiene que su nueva figura de Bowser también podrá interactuar con las figuritas de Peach y Luigi.

Este nuevo set de LEGO Super Mario será lanzado este 1 de octubre y tendrá un valor de $269.99 dólares.