LEGO Star Wars tendrá un especial de Halloween en Disney Plus

El año avanza a pasos agigantados y estando cada vez más cerca de Halloween, es que durante la jornada de hoy fue anunciado que LEGO Star Wars tendrá un especial de terror, el cual se estrenará en octubre próximo en Disney Plus.

LEGO Star Wars Terrifying Tales, será el nombre de este especial que llegará el próximo 1 de octubre del 2021, con lo cual se da inicio a la celebración de Hallowstream de este 2021.

Según señalan desde StarWars.com, tras los eventos de Star Wars: The Rise of Skywalker, Dameron y BB-8 deben realizar un aterrizaje de emergencia en el planeta volcánico Mustafar, donde se encuentran con Graballa the Hutt, quien compró el castillo de Darth Vader y lo está renovando para convertirlo en el primer hotel de lujo todo incluido inspirado en los Sith de la galaxia.

“Mientras esperan que reparen su X-Wing, Poe, BB-8, Graballa y Dean se adentran en el misterioso castillo con el leal sirviente de Vader, Vaneé. En el camino, Vaneé comparte tres historias espeluznantes relacionadas con artefactos antiguos y villanos icónicos de todas las épocas de Star Wars”, agregan.

Entre el elenco que participará del corto se encuentra Jake Green como Poe Dameron; Raphael Alejandro como Dean; Dana Snyder como Graballa the Hutt; Tony Hale como Vaneé; Christian Slater como Ren; Trevor Devall como el Emperador Palpatine; y Mary Elizabeth McGlynn como NI-L8.

Junto con el anuncio se presentó una primera imagen promocional: