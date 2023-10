Like a Dragon Gaiden y Wild Hearts encabezan los juegos de noviembre de Xbox Game Pass

Como todos los meses desde Xbox han dado a concoer los juegos que se sumarán al catálogo de Xbox Game Pass. En esta ocasión son 11 los títulos que se sman, con importantes entregas como Wild Hearts y Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

El listado también involucra reconocidos títulos como Football Manager 2024.

Acá te dejamos el calendario:

Disponible Hoy

Headbangers: Rhythm Royale – Xbox, PC y nube

Jusant – Xbox, PC y nube

Wartales – Xbox, PC y nube

2 de noviembre

Thirsty Suitors – Xbox, PC y nube

6 de noviembre

Football Manager 2024 –PC

Football Manager 2024 Console – Xbox, PC y nube

9 de noviembre

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - Xbox, PC y nube

Dungeons 4 – Xbox, PC y nube

Wild Hearts (EA Play) – Xbox, PC y nube

13 de noviembre

Spirittea – Xbox, PC y nube

14 de noviembre