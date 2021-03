Lo nuevo de The Falcon and the Winter Soldier según sus protagonistas

Cuando llega un nuevo producto de Marvel Studios, gran parte de su audiencia fiel ya está acostumbrada a que se toquen algunas teclas habituales. No pocos la tildan como una fórmula probada, ya que la casa productora ha encontrado la forma de amarrar a sus historias no solo como un producto que hay que ver, sino que también como uno que prácticamente tiene el éxito asegurado solo por ser una nueva pieza de la saga seriada cinematográfica por excelencia.

Además de un tratamiento de personajes en el que no pueden faltar los momentos de humor, sea cual sea el trasfondo de fantasía o ciencia ficción en el que se desenvuelvan, también se espera que existan elementos para conectar con el resto de historias del universo cinematográfico, un par de migajas para desatar las teorías de los fans, una gran batalla final explosiva y, en más de un caso, un agujero en el cielo desde el que aparezcan los peligros.

Pero con su salto a la televisión a través del streaming de Disney+, en Marvel Studios han aprovechado para experimentar un poco más debido al propio entorno que entrega el ahora realizar historias episódicas. Prueba de ello fue WandaVision, una serie que en sus tres primeros episodios se instaló con una propuesta como ninguna otra en el MCU, aunque inevitablemente tuvo que volver al terreno conocido.

The Falcon and the Winter Soldier, la segunda serie que se estrenó el pasado viernes, tiene el desafío de continuar con el rincón de la franquicia habitualmente asociado al Capitán América, claro que en esta ocasión sin el Steve Rogers interpretado por Chris Evans. En ese sentido, ¿Qué tiene para ofrecer más allá de lo visto en el capítulo inicial?

Mouse fue parte de una mesa de conversación con sus protagonistas, en donde abordamos esa situación y el desafío que tienen como actores ahora que tienen el foco protagónico.

¿Qué tiene esta serie para ofrecer en lo que respecta a lo que estamos habituados a ver en el Universo Marvel? Algunas personas dicen que hay una fórmula de Marvel. ¿Qué hay de nuevo para ti en esta serie?

Anthonie Mackie: Sebastian...

Sebastian Stan: Creo, creo, jajaja. Mira, finalmente tienes seis horas en donde realmente puedes experimentar a estos personajes de una forma muy diferente de lo que has tenido en las películas.

Estábamos acostumbrados a dos horas, dos horas y media, con un montón de personajes diferentes y, de una forma, en las escenas tienes que estar como en el perímetro y usualmente hay mucho que está en juego.

Ahora puedes llegar a ver a estos personajes, comportarse de una forma mucho más humana, diferente y profunda. Así que creo que vas a tener mucho más en el balance del personaje y la acción.

¿Cómo se sienten al ir desde ser el sidekick a ser ahora el héroe principal? ¿Y cómo impacta eso en su trabajo como actores?

Anthonie Mackie: No creo que afecte en nada a tu trabajo como actor. Tú apareces e interpretas tu rol. Tú sabes... Scottie Pippen fue un gran basquetbolista al lado de Michael Jordan. Nunca intentó ser Michael Jordan.

Creo que la idea de ser un sidekick era una cosa de ego. Nunca compré ni me vi como un sidekick, para nada. Era un gran personaje en el MCU. Y siento que todos darían su brazo izquierdo por ser un sidekick en el MCU así que.... estaba feliz y estoy feliz por la oportunidad, porque es un gran personaje.

Sebastian Stan: Absolutamente y usualmente son las proyecciones que otras personas hacen de ti y que terminan convirtiéndose en una de esas cosas que sientes, tú sabes... estás como: ‘Oh, no me había dado cuenta que me estaban llamando así'.

Pero eso no es algo que nosotros estemos asumiendo. Es solo que vivimos en un mundo en el que a la gente le gusta llamarte cosas.

Pero tú sabes, es una cosa de los cómics.... es parte del género de los superhéroes.

Sebastian Stan: Sí, entonces es en los cómics, ¿No? Está bien... pero nunca debes tomar tu trabajo como menos de lo que harías con cualquier otro personaje.

Ya sea si es un personaje secundario, un protagonista, antagonista, nunca haces eso. Usualmente define a las proyecciones que otras personas ponen en ti.

The Falcon and the Winter Soldier estrenará su segundo episodio este viernes 28 de marzo en Disney+.