Loki superó a WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier con la audiencia de su final de temporada en Estados Unidos

El final de temporada de Loki habría marcado un nuevo hito para las series de Marvel Studios en Disney Plus. Siguiendo al buen desempeño del primer episodio de la serie, un nuevo reporte indica que la conclusión del primer ciclo consiguió una importante audiencia en Estados Unidos.

De acuerdo a un reporte de Samba TV recogido por Deadline, el final de la primera temporada de Loki fue visto por 1,9 millones de hogares estadounidenses entre el 14 y el 18 de julio.

Dicha cifra solo considera un aspecto de las visualizaciones, sin embargo, bastó para que Loki superara la audiencia que WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier consiguieron en las mediciones de sus respectivos finales, ya que mientras la serie de Scarlet Witch registró 1,4 millones de espectadores en sus primeros cinco días en Disney Plus, la historia de Sam y Bucky atrajo a 1,7 millones de espectadores en el mismo período.

Si bien los números más detallados son los de Estados Unidos, el reporte de Samba TV indica que el final de la primera temporada de Loki también marcó hitos para las series del MCU en Reino Unido, Alemania y Australia.

La historia de Loki continuará con una segunda temporada que aún no tiene una fecha de estreno, pero que no contará nuevamente con Kate Herron en la dirección.