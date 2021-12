Los adelantos de The Book of Boba Fett solo habrían mostrado los primeros minutos de la serie

Hasta la fecha Disney+ ha revelado varios adelantos de The Book of Boba Fett y aunque en la mayoría de los avances se repiten algunas tomas, igualmente la plataforma ha revelado suficientes escenas como para hacerse una idea de lo que mostrará la próxima serie de Star Wars.

Pero aunque sería fácil creer que los avances de The Book of Boba Fett pintan un panorama general sobre el programa, parece que hasta ahora solo incluirían escenas de un pequeño tramo de la serie.

Después de todo, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el propio director y productor de The Book of Boba Fett, Robert Rodriguez, reveló que hasta el. momento solo se habrían promocionado los primeros minutos del programa del cazarrecompensas.

“No podemos usar la segunda mitad del primer episodio porque revela mucho”, dijo Rodríguez.

Obviamente Rodríguez no detalló qué es lo que sucederá durante la segunda parte de aquel episodio, pero en la misma entrevista se planteó que The Book of Boba Fett no solo mostrará personajes nuevos, sino que también podría incluir a otras caras conocidas de Star Wars.

“Boba nos da una conexión directa con la saga de Star Wars ya que estuvo involucrado en esa historia”, comentó Dave Filoni, quien también es productor de esta serie. “Esto crea un buen punto de cruce tanto para personajes clásicos como para personajes nuevos. Gran parte de The Mandalorian era nuevo o no se había visto en pantalla. A través de Boba Fett, podemos unir algunos de esos personajes e historias usando un personaje que conocemos pero del que no sabemos mucho”.

En líneas generales The Book of Boba Fett se enfocará en el cazarrecompensas titular y Fennec Shand mientras intentan posicionarse en el mundo criminal de Star Wars tras asentarse en el palacio de Jabba the Hutt en Tatooine.

“Aparecen cosas que no esperabas, ves cosas que no podíamos creer que teníamos que hacer .Cada episodio tiene grandes sorpresas”, sentenció Rodrigez.

The Book of Boba Fett tendrá siete episodios y se estrenará este 29 de diciembre mediante Disney Plus.